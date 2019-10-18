Москва, , 14:43 — REGNUM В министерстве экономического развития РФ состоялось обсуждение проекта «Плана проведения оценки фактического воздействия на 2020 год» с участием заинтересованных органов власти и организаций, целью деятельности которых является защита и представление интересов предпринимательства, включая Торгово-промышленную Палату России. О работе ТПП РФ, проводимой в рамках федерального проекта по оценке фактического воздействия нормативных правовых актов, рассказал директор Департамента по работе с объединениями предпринимателей ТПП РФ Геннадий Манжосов.

«На сегодняшний день проект «Плана проведения оценки фактического воздействия на 2020 год» включает в себя 15 пунктов. ТПП РФ были предложены сразу несколько инициатив, в проект вошли две из них. Это предлагаемые нами изменения в «Земельный кодекс Российской Федерации», а также в «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденные постановлением правительства России. Предложения были рассмотрены рабочей группой, при условии дополнительного обоснования они будут включены для дальнейшего рассмотрения», — сообщил Манжосов.

Он напомнил, что институт оценки фактического воздействия (ОФВ) нормативных правовых актов действует в России четвёртый год. Его основная задача — это анализ утверждённых нормативных правовых актов, ранее прошедших оценку регулирующего воздействия (ОРВ) с точки зрения их реального воздействия на бизнес после вступления в силу, устранение нечётких формулировок и положений, а также изменение положений, вводящих избыточные издержки для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

«Если представители исполнительной власти и организаций, представляющих интересы бизнеса при широкой экспертной поддержке, приходят к выводу, что действующая регуляторная среда требует тех или иных изменений — это отражается в отчёте о проведении ОФВ и заключении Минэкономразвития России. Далее документ поступает на рассмотрение и принятие решения Правительственной комиссии по проведению административной реформы. Таким образом, мы имеем реально действующий механизм по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в стране», — уверен представитель ТПП РФ.

Как отметил Манжосов, статистика по оценке фактического воздействия это подтверждает. Так, из 18 нормативных правовых актов, включенных к рассмотрению в план ОФВ на 2019 год, было рассмотрено 8 НПА, по 5 из которых принято решение о пересмотре и внесению изменений в связи с выявлением в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятельности. То есть, из рассмотренных нормативно-правовых актов в более 60% планируется внести изменения в пользу бизнеса.

«Именно поэтому целесообразно активное участие предпринимательского сообщества, объединяемого системой ТПП РФ, в процедурах оценки регулирующего и фактического воздействий. У ТПП РФ в данной работе есть возможность опираться на уникальных экспертов, представляющих многие сферы народного хозяйства и практически все российские регионы. Это позволяет нам знать, понимать и главное — отстаивать интересы бизнеса на всех уровнях исполнительной и законодательной власти.

Время не стоит на месте, меняется среда ведения бизнеса, а значит должна меняться и действующая регуляторная среда, и все вместе мы выступаем участниками этого созидательного процесса», — заключил директор Департамента по работе с объединениями предпринимателей ТПП РФ Геннадий Манжосов.