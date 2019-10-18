Москва, , 14:39 — REGNUM Почему нужны внезапные проверки качества?

Вчера на сайте ИА REGNUM вышла статья «Справится ли «регуляторная гильотина» с аппетитами чиновников?». В ней, в частности, было приведено мнение эксперта Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ), председателя рабочей группы по взаимодействию с мясоперерабатывающими предприятиями Комитета федеральной палаты по развитию агропромышленного комплекса Виктора Кирочкини о работе Россельхознадзора и предложениях Службы относительно внесения изменений в ряд законодательных норм. В ответ на данный материал Россельхознадзор со своей стороны хотел бы внести ясность в поднимаемые в статье вопросы и отразить свою позицию.

***

Россельхознадзор в рамках своей компетенции вовлечен в решение задач, связанных с получением доступа для российской продукции животного происхождения на рынки зарубежных стран.

Однако некоторые нормы российского законодательства не позволяют привести надзорные процедуры в соответствии с международным ветеринарным законодательством.

Например, существующая на сегодняшний день в России система контроля предусматривает только плановые проверки предприятий и компаний, ведущих деятельность в сфере сельского хозяйства. Согласно Федеральному Закону № 294, который защищает права юридических лиц и предпринимателей, такие проверки проходят не только один раз в три года, но и с предварительным уведомлением предприятий о предстоящем визите.

Таким образом, компании получают возможность тщательно подготовиться к проверке. Эта система противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных, а также лучшим мировым практикам, потому что не обеспечивает эффективность проверок.

Ежегодно Россельхознадзор принимает десятки делегаций специалистов из стран, уже импортирующих и планирующих закупать российскую продукцию. Во время таких визитов оценивается эффективность ветеринарной системы надзора, определяется способно ли государство обеспечить безопасность и качество поставляемой за рубеж продукции. И здесь в первую очередь оценивается возможность ветеринарной службы проводить внезапные проверки.

Сегодня экспорт наших товаров приобрел особое значение, это направление активно развивается, и задача Россельхознадзора — делать все возможное в рамках правого поля для получения доступа к внешним рынкам и сохранения возможности экспортировать продукцию.

При этом отсутствие возможности проводить внезапные проверки существенно осложняет выполнение обеих задач. Мы сталкиваемся с непониманием со стороны других стран и международных организаций и экономических объединений. Например, замечание о необходимости нормативного и практического обеспечения внезапности проверок высказывается аудиторами Еврокомиссии при каждом их визите в Россию, начиная с 2009 года.

Еще одной серьезной проблемой, препятствующей экспорту продукции, на сегодняшний день является отсутствие в России единой системы ветеринарного надзора. В настоящее время эти функции практически разделены между Россельхознадзором и региональными ветеринарными службами, которые находятся в прямом подчинении региональному руководству, а не федеральному центру.

У региональных ветеринарных служб масштабный объем работы по множествам направлений в области ветеринарии. В их обязанности, в том числе, входит выписка сопроводительной документации на животноводческую продукцию, которая производится и реализуется в России.

После внедрения в работу системы электронной сертификации продукции ФГИС «Меркурий», созданной Россельхознадзором, у ведомства появилась возможность отслеживать эти документы. К сожалению, в ходе проводимого мониторинга почти ежедневно в разных российских регионах выявляются случаи выписки ветеринарными врачами (не инспекторами Россельхознадзора) документов на просроченную продукцию, на продукцию, изготовленную из неизвестного сырья, продукцию, несоответствующую требованиям законодательства.

Благодаря ФГИС «Меркурий» выявляют фирмы-фантомы, нелегальные схемы реализации продукции и многое другое. Предупредить данные нарушения Служба не может, но благодаря «Меркурию» у нее появилась возможность пресекать незаконную деятельность.

***

Надеемся, что дискуссия между Торгово-промышленной палатой РФ и Россельхознадзором относительно рассматриваемых в статьях вопросов будет продолжена и другими заинтересованными, в частности, самими сельхозпредприятиями, которые заинтересованы в росте экспорта своей продукции, в том числе и на мировые товарные рынки.