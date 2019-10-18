Краснодар, 18 октября 2019, 14:36 — REGNUM Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время своего выступления на заседании Совета по развитию цифровой экономики при СФ в Сочи обратил внимание замглавы Минстроя Максима Егорова на то, что приоритетом в вопросе благоустройства должны оставаться ремонты дворов, а не общественные пространства. Мнение сенатора поддержали губернаторы.
С ним согласились присутствовавшие на заседании губернатор Калининградской области Антон Алиханов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Мы вас полностью поддерживаем», — сказал Чибис.
В свою очередь, Егоров отметил, что вопрос уже обсуждается в Правительстве и проведена инвентаризация дворов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ нa тему «От умного города к цифровому региону» проходит сегодня в Сочи. Участники обсуждают ряд ключевых вопросов в сфере цифровизации регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, внедрения «умных технологий» в управление городским хозяйством и законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
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