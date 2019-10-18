Краснодар, , 14:36 — REGNUM Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время своего выступления на заседании Совета по развитию цифровой экономики при СФ в Сочи обратил внимание замглавы Минстроя Максима Егорова на то, что приоритетом в вопросе благоустройства должны оставаться ремонты дворов, а не общественные пространства. Мнение сенатора поддержали губернаторы.

«Сейчас Минстрой своей «нормативкой» понуждает губернаторов к тому, чтобы удельные веса общественных пространств превалировали над дворовыми территориями. Это неправильно. Людей интересует конкретная среда проживания. Что происходит, когда он выходит из подъезда многоквартирного дома и что у него происходит во дворах. Навешивание этого всего на муниципалитеты — это путь в никуда. Мы знаем, какая бюджетная обеспеченность у нас на муниципальном уровне. Ни один губернатор, стремясь выполнить те показатели, которые вы спускаете сверху, не найдет (ну, за исключением, скажем, 5−10 регионов на всю страну) средств у себя в бюджете, чтобы эту тему дворовую закрывать. Мы в 2018 году набрали с вами обязательств — более 200 тысяч дворов. Сейчас их порядка 300 тысяч. И это наши с вами обязательство. Эта тема имеет отношение к нашей повседневной жизни. Коллеги-губернаторы меня поддержат — с этим надо что-то делать», — сказал он, обращаясь к замминистра строительства Максиму Егорову.

С ним согласились присутствовавшие на заседании губернатор Калининградской области Антон Алиханов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Мы вас полностью поддерживаем», — сказал Чибис.

В свою очередь, Егоров отметил, что вопрос уже обсуждается в Правительстве и проведена инвентаризация дворов.

«Мы это обсуждаем постоянно, очередная встреча у нас во вторник. Это надо обязательства, которые мы уже взяли. Это обязательства, за которые граждане на сходах дворовых проголосовали, поставили подписи и ждут, когда их территории дворовые будут приведены в порядок», — подчеркнул Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ нa тему «От умного города к цифровому региону» проходит сегодня в Сочи. Участники обсуждают ряд ключевых вопросов в сфере цифровизации регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, внедрения «умных технологий» в управление городским хозяйством и законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

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