Москва, , 14:45 — REGNUM Обсуждение проекта бюджета столицы на 2020 год и плановый период в Московской городской думы прошло в таком формате, при котором невозможно было разобрать статьи расходов и даже основные показатели. Об этом 18 октября заявил депутат Мосгордумы Магомет Яндиев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы должны были обсуждать показатели бюджета, но в итоге обсуждали госпрограммы», — возмутился депутат.

В итоге не удалось обсудить ряд значимых аспектов. Причём эти составляющие вызывают много вопросов и нареканий, отметил Яндиев.

«Почему при росте дохода в 8% бюджет свёрстан с ростом расходов в 15%? Очень хотелось бы узнать, что у нас с налоговыми кредитами и налоговыми отсрочками, какова сумма, что с налоговой недоимкой, что с кредиторской задолженностью органов власти и каковы остатки на бюджетных счетах? Если бы мы профессионально обсуждали, то что надо было обсуждать, мы бы задались вопросом, планируется ли получить доход в 90 млрд от использования свободных средств…» — сказал Яндиев.

Однако договорить депутат не смог. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что сроки, выделенные на выступление, закончились и поинтересовался сколько времени нужно Яндиеву чтобы закончить выступление.

«Одна минута», — сказал депутат

«Коллеги будут возражения?» — обратился к присутствующим Шапошников.

Однако из зала послышались окрики о том, что обсуждение проекта бюджета Москвы и так затянулось. В итоге закончить свою речь Яндиев не смог.

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