Москва, , 14:34 — REGNUM По итогам сентября 2019 года корпоративные продажи южнокорейской автокомпании KIA в России составили 2813 автомобилей, что на 15% больше прошлогоднего уровня продаж. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

За три квартала 2019 года было продано 29 093 автомобилей южнокорейской марки корпоративным клиентам в России, что на 8% превышает реализацию 2018 года.

Напомним, по итогам первого осеннего месяца 2019 года в России было продано 19 194 автомобилей KIA, что на 2% превышает результат продаж сентября 2018 года. За январь-сентябрь продажи корейской марки выросли на 0,4%, до 168 141 единицы. При этом рыночная доля KIA достигла 13,2% против 12,9% в 2018 году.

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