Рим, , 14:28 — REGNUM Снижение налогов по-прежнему является основной целью правительства Италии, заявил журналистам в пятницу, 18 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В частности, в 2020 году правительство рассмотрит проект снижения и унификации двух ставок НДФЛ — с 27% и 23% до 20%.

Оппоненты итальянского правительства, в свою очередь, отмечают, что либерал-популистское правительство страны, представители которого регулярно говорят о своем желании снижать налоги, пока что только повышают их: вследствие их инициатив в 2020 году налоговая нагрузка на граждан вырастет на 12 млрд евро.