Сухум, , 14:23 — REGNUM Объем транзакций, произведенных через платежную инфраструктуру национальной платежной системы Абхазии «АПРА» за три квартала 2019 года вырос на 19,2% (1,788 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Абхазии.

Карты национальной платежной системы Абхазии «АПРА» Abhaz-realty.ru

В банке отметили, что всего держателями банковских карт на территории Абхазии было произведено операций на общую сумму 11,1 млрд рублей. В структуре совершенных операций на долю карт «АПРА» приходится 60,6%, на карты международных платежных систем — 37,0%, на карты платежной системы «Мир» — 2,4%.

Держатели банковских карт на территории Абхазии начали активнее расплачиваться за товары, работы и услуги, о чем свидетельствует рост показателя безналичных операций. По итогам 9 месяцев 2019 г. объем безналичных операций по оплате товаров и услуг банковскими картами составил 2 млрд рублей.

По прогнозам Национального банка Абхазии, общий оборот в НПС «АПРА» по итогам 2019 г. превысит 15 млрд рублей, из которых ожидаемый объем операций по картам «АПРА» составит 9 млрд руб., по картам иных платежных систем — 6 млрд рублей.

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