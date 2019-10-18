Москва, , 14:20 — REGNUM На получение статуса налогового резидента Российской Федерации организации и физические лица будут тратить существенно меньше времени — 10 дней, сообщает 18 октября пресс-служба Федеральной налоговой службы России.

«Процедура выдачи документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ, ускорена по просьбам бизнеса и граждан», — объяснили в ведомстве.

Отмечается, что срок рассмотрения заявлений уменьшен с 40 до 10 дней при подаче документов в электронном виде и до 20 дней — при направлении заявления на бумаге.

В ФНС добавили, что ежегодно службу обращаются более 50 тысяч налогоплательщиков для получения документа, подтверждающего статус российского налогового резидента.

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