В Калуге открыли новую базу МБУ «СМЭУ»

Калуга, 18 октября 2019, 14:15 — REGNUM В Калуге сегодня, 18 октября, состоялось открытие производственной базы МБУ «Строительное монтажно-эксплуатационное управление». В мероприятии приняли участие руководители области и города.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в связи отсутствием в городе предприятий с техническим оснащением, необходимым для осуществления качественного содержания городских территорий, было принято решение о модернизации МБУ «СМЭУ». С 1 октября текущего года уборка всех городских дорог в 100-процентном объеме осуществляется силами городского бюджетного учреждения. За счет средств городского бюджета на условиях финансового лизинга приобретено 117 единиц техники, из них 36 — это специализированные дорожные машины обеспечивающие уборку автомобильных дорог, а также 14 тракторов, автосамосвалы, погрузчики и техника для выполнения работ по ямочному ремонту. На новой производственной базе будет организовано 3 участка: участок по уборке, участок БДД, участок диспетчерского обслуживания.