Милан, Италия, , 14:12 — REGNUM Инициативы нового правительства Италии увеличат налоговое бремя граждан страны на 12 млрд евро в год, сообщает La Verita в пятницу, 18 октября.

К этому приведет повышение ставок налога для арендодателей, введение налога на пластик, повышение акцизов на сигареты и целый ряд других решений правительства.

Премьер-министр Джузеппе Конте, как и лидеры обеих правящих партий, либералов и популистов, часто говорят о том, что их основная цель — снижение налогов, по пока слова остаются словами, отмечает издание.