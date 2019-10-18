Анкара, , 14:11 — REGNUM Турция и Эфиопия подписали меморандум о взаимопонимании, гарантирующий дальнейшее расширение сотрудничества в железнодорожном секторе, об этом 18 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы намерены поделиться с Эфиопией нашим опытом в железнодорожной отрасли, чтобы поддержать ее», — заявил генеральный директор Турецкой государственной железной дороги Али Ихсан Уйгун во время церемония подписания документа в Анкаре.

Чиновник подчеркнул, что между Турцией и Эфиопией сложились прочные и глубокие отношения в сфере железнодорожного строительства.

Со стороны представителей африканского государства было замечено, что развитие инфраструктуры, в частности, железнодорожного транспорта, является приоритетным направлением для Эфиопии.

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