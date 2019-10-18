Бишкек, , 14:03 — REGNUM Министерство экономики Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект закона об увеличении в полтора раза максимальной суммы компенсации, выплачиваемой вкладчикам коммерческих банков при банкротстве или иных гарантийных случаях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для этого предлагается внести в закон «О защите банковских вкладов (депозитов)» изменения, в которых будет указано, что размер страхового покрытия может составлять до 300 тысяч сомов (275 тысяч рублей) вместо ранее указанного предела в 200 тысяч сомов (183 тысячи рублей).

В аналогичной ситуации вкладчикам микрофинансовых или жилищно-сберегательных кредитных компаний будет выплачиваться компенсация в размере не более 200 тысяч сомов.

В минэкономики утверждают, что такая мера не только будет способствовать повышению уровня защиты вкладчиков комбанков, но и положительно повлияет на уровень доверия населения к банковской системе республики.