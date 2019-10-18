Барнаул, , 14:01 — REGNUM Депутаты Локтевского районного и Горняцкого городского советов обратились к депутатам Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) и лично спикеру Александру Романенко с просьбой предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение компенсаций за школьное питание детям из малообеспеченных многодетных семей. В этом воззвании, копия которого опубликована каналом «Алтайские крайности», поясняется, что нынешняя сумма компенсации составляет всего 4 рубля 85 копеек.

Обращение депутатов Локтевского районного и Горняцкого городского советов по поводу необходимости увеличения компенсации на питание школьникам из бедных многодетных семей Цитата из канала «Алтайские крайности»

«Ситуация с детским питанием в школе такова, что дети тех родителей, которые могут сдать 400−500 рублей, они хотя бы раз получают питание, да такое, что его стыдно назвать питанием (обед от 9,5 до 20,5 рублей), а дети из многодетных семей малообеспеченных, если не смогли сдать на питание, за счёт средств, выделенных из краевого бюджета, могут покушать в школьной столовой только пять раз в месяц.

Когда одни дети принимают пищу, малообеспеченные этой возможности не имеют. Президент Владимир Путин декларирует, что впервые за многие годы профицит бюджета в стране огромный. Так почему же наши дети получают в сутки на питание 4,85 рублей, а, к примеру, содержание находящихся в ИВС отдела полиции получают питание на 180 рублей в день, а собаки, которые их охраняют — на 80 рублей?» — говорится в обращении.

Также депутаты напомнили, что дети Локтевского, Змеиногорского и Третьяковского районов из-за запуска с Байконура многоступенчатых баллистических ракет находятся в зоне повышенной радиации и экологически сложных условиях, им необходимо высококалорийное питание.

По оценке народных избранников, сейчас в Локтевом районе проживают 1011 детей из многодетных и малообеспеченных семей, и если краевую компенсацию на питание увеличить в два раза, то это обойдётся бюджету края в дополнительную сумму, которая составляет чуть более 100 тысяч рублей в месяц.

«Нам стыдно смотреть детям и их родителям в лицо. Когда в бюджете страны не было денег, им можно было как-то объяснить, но когда деньги в стране есть, пришло время направить эти средства в первую очередь на то, чтобы молодое поколение росло сытым и здоровым», — призывают старших коллег локтевские и горняцкие депутаты. Обращение подписали 12 муниципальных депутатов.

Также известно, что аналогичное обращение в ближайшие дни планируют рассмотреть депутаты Рубцовского горсовета. По их оценке, не менее 40% детей в городе относятся к категории льготников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на фоне утверждённой в бюджете Алтайского края компенсационной выплаты в 4,85 рубля на питание обучающимся осенью 2018 года власти Алтайского края не постеснялись организовать «для себя любимых» еженедельную продовольственную поддержку за государственный счёт.

Речь шла о закупке услуг по организации питания в рамках представительских расходов (комплектация 112 наборов) на сумму почти в 300 тысяч рублей. Согласно контракту с местной столовой, чиновники на эти деньги ежедневно получали выпечку в ассортименте (сдобная, слоеная, песочная, сметано-песочная, из заварного теста), а также по полкило фруктов, кисломолочные продукты, зерновой кофе, минеральную воду, сахар и разнообразные сорта чая.

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