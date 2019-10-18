Челябинск, , 13:53 — REGNUM Генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков покидает свой пост. Об этом пишут местные СМИ.

Информацию об уходе Коньков уже подтвердил журналистам. От подробностей он воздержался, но отметил, что доработает до конца месяца.

Имя его преемника пока неизвестно.

Отметим, сейчас аэропорт переживает масштабную реконструкцию. Она будет завершена к 2020 году. Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года Челябинск будет принимать мероприятия, проводимые в рамках саммитов ШОС и БРИКС.