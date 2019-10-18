Улан-Удэ, , 13:51 — REGNUM У сельского туризма в Бурятии большой потенциал развития. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил глава Алексей Цыденов, который отметил также, что для его раскрытия необходимо вовлечение в процесс местного населения и бизнеса.

«Важно целенаправленно выстроить работу в этом направлении на следующий год. Министерству туризма республики прошу взять на контроль эту работу», — подчеркнул он.

Глава поручил закрепить готовые туристические маршруты за республиканскими министерствами, агентствами и службами для организации системной работы. По его словам, также необходимо довести информацию о маршрутах до школ, «чтобы у них было понимание, куда можно съездить».

Напомним, село Большой Куналей в Бурятии было ранее признано одним из самых красивых сёл в России. Однако этим летом, как сообщало ИА REGNUM, оно было подтоплено в результате паводков.

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