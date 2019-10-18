Додома, , 13:46 — REGNUM Арбитражный суд Всемирного банка обязал правительство Танзании выплатить $185 млн гонконгскому филиалу банка Standard Chartered за нарушение энергетического контракта. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Решение суда, обнародованное во вторник, 15 октября, усилило давление на правительство восточноафриканской страны, которое в настоящее время сталкивается по меньшей мере с двумя другими многомиллионными исками от международных инвесторов.

По сообщению журналистов, дело о компенсации связано с судебным разбирательством между правительством Танзании и частным независимым производителем электроэнергии IPTL (Независимая энергетическая компания Танзании), которое привело к увольнению нескольких министров в 2014 году.

Как передает газета Mwananchi, государственная энергетическая компания Танзании Tanesco заключила договор с IPTL в 1995 году, однако в 2013 году между сторонами возникли разногласия. Для реализации строительства электростанции по производству 100 Мвт электричества в Дар-эс-Саламе компания IPTL взяла займ в малазийских банках. Через какое-то время долги компании IPTL купил гонконгский филиал банка Standard Chartered. Гарантом в соглашении между гонконгским банком и IPTL выступила государственная компания Tanesco. По условиям соглашения, если компания IPTL не сможет выплатить свои долги, эту обязанность возьмет на себя правительство Танзании.

Сумма компенсации, изначально установленная Международным Центром всемирного банка по Урегулированию Инвестиционных Споров, составляла не менее $352,5 млн, запрошенных Standard Chartered Bank Hong Kong. Арбитражный суд Всемирного банка обязал правительство Танзании выплатить $185 млн, так как компания IPTL не смогла расплатиться по своим долгам.

Однако представители правительства Танзании отрицают какую-либо ответственность и заявляют, что они не планируют возмещать ущерб.

«Ни правительство, ни (государственная энергетическая компания) TANESCO не несут юридической ответственности в этих случаях», — сообщил представитель правительства Танзании Хасан Аббаси в Twitter в среду, 16 октября.

Генеральный прокурор Танзании Аделардус Киланги заявил, что IPTL, а не правительство, должны будут платить Standard Chartered.

IPTL не ответила на запросы о комментариях.