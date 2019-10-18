Обнинск, Калужская область, , 14:37 — REGNUM Два российских морских пассажирских судна на подводных крыльях «Комета 120М», которые выйдут на маршруты в 2020 году, получили высокотехнологические остекления из монолитного оптического поликарбоната, изготовленные Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) Калужской области. Новыми изделиями будут оснащены пассажирские салоны и ходовые рубки кораблей, сообщили 18 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Специалистам «Технологии» удалось переоснастить рубки морских судов. Так, с помощью крупногабаритных панорамных электрообогреваемых силикатных триплексов улучшены обзорность и управление кораблем в сложных метеоусловиях. Кроме того, рубка получила улучшенное двухсекционное боковое панорамное остекление из поликарбоната, что повысило безопасность эксплуатации пассажирского судна.

«Возможности нашего предприятия позволяют обеспечивать решение таких задач в кратчайшие сроки. В данном случае вопрос разработки двухсекционного панорамного остекления был решен за несколько месяцев. В этом году наша продукция прошла одобрение Российского морского регистра судоходства. Таким образом, наши изделия из силикатного и поликарбонатного стекла, а также многослойные электрообогреваемые оптические конструкции, предназначенные для установки в судовых иллюминаторах и рубочных окнах судов, отмечены знаком качества судостроителей», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Для остекления пассажирских салонов двух новых «Комет 120М» предприятие из Обнинска поставит более 100 изделий монолитного оптического поликарбоната. Судно на подводных крыльях начало курсировать между Севастополем и Ялтой летом 2018 года и за сезон обеспечило перевозку около 39 тысяч пассажиров.

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