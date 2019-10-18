Сан-Паулу, Бразилия, , 13:39 — REGNUM 17 октября в Сан-Паулу прошел корейско-бразильский семинар по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках данного семинара стороны обсудили необходимость торгового соглашения между Южной Кореей и странами МЕРКОСУР, план инновационного сотрудничества между Южной Кореей и Бразилией, тенденции бразильской промышленной политики, план сотрудничества в сфере энергетики, а также планы двустороннего сотрудничества между Южной Кореей и странами МЕРКОСУР.

В рамках встречи представитель Корейской ассоциации международной торговли отметил, что после подписания соглашения о свободной торговли с Чили, Перу и Колумбией, двусторонний товарооборот заметно увеличился. Также он подчеркнул, что создание зоны свободной торговли не только увеличит товарооборот и объем инвестиций, но и сократит зависимость от Китая.

Отметим, что Южная Корея и страны МЕРКОСУР уже провели четыре раунда переговоров по заключению торгового соглашения. Последняя встреча представителей пяти стран состоялась в Пусане в период с 1 по 4 октября.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой (членство приостановлено 05.08.2017).