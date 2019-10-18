Абакан, , 13:30 — REGNUM Делегация Хакасии на заседании в Москве, посвященном комплексному инвестиционному проекту «Енисейская Сибирь», представила межрегиональный туристический маршрут «Великое Саяно-Алтайское кольцо». Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в министерстве финансов Хакасии.

По данным минфина, маршрут протяжённостью порядка 3 тыс. км охватит Хакасию, Туву, Алтай, Алтайский край, Красноярский край, Кузбасс.

«Реализация проекта предполагает развитие туристской, коммунальной и транспортной инфраструктуры», — объяснили в республиканском минфине, добавив, что «для достижения этих целей необходимы совместные усилия регионов и помощь федерального центра».

В бюджете Хакасии предусмотрены средства на реализацию проекта «Великое Саяно-Алтайское кольцо», сумма не уточняется. Как подчеркнули в хакасском министерстве финансов, Минфин РФ также заинтересован в этом проекте и предложил организовать встречу с федеральными инвесторами.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве республики утверждают, что общий объём платных туристических и гостиничных услуг в Хакасии увеличился с 19,8 млн рублей до 21,3 млн. Поступление налоговых платежей от туристской деятельности выросло с 13,2 млн рублей до 14,5 млн.

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