Киев, , 13:43 — REGNUM Международная компания British American Tobacco закрыла табачную фабрику «В.А.Т.—Прилуки», сообщило 17 октября издание The Page.

В распоряжении журналистов оказалось письмо директора компании Тараса Павлика, в котором он попросил отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть более 0,5 млрд гривен, заплаченных за них.

Ранее представители крупнейших мировых табачных компаний заявили, что рассматривают вопрос о сокращении производства на Украине из-за новых законов, принятых Верховной радой.

Украинский парламент изменил норму государственного регулирования наценки на табачные изделия, что, по мнению экспертов, приведёт к уходу «в тень» около четверти всего сигаретного рынка страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волынской области украинские пограничники задержали 40 ящиков контрабандных сигарет, которые пытались вывезти с Украины в Польшу. Стоимость задержанной партии сигарет составила около 500 тыс. гривен.

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