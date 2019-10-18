Саратов, , 13:18 — REGNUM Сотрудники Саратовской таможни на одной из автодорог в Пензенской области задержали автомобиль с грузом весом 21,4 тонны. В накладной было указано, что перевозится «груша свежая», страна происхождения — Турция, сообщили ИА REGNUM в Саратовской таможне.

Однако в ходе проверки документов выяснилось, что компания-поставщик была ликвидирована еще в июне текущего года.

В результате таможенного досмотра были обнаружены уцелевшие наклейки на товаре, где указано, что груши привезен из Бельгии и Польши.

«В соответствии с российским законодательством, ввоз сельхозпродукции из этих стран на территорию России запрещен. Товар изъят и передан должностным лицам Управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области», — заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии и Дагестане уничтожили партию санкционных яблок из Польши. Причем в Бурятии вес уничтоженной партии составлял лишь 50 кг, реализацией занимался местный предприниматель.