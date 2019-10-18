Красноярск, , 13:14 — REGNUM Последнюю в 2019 году партию нефтеналивных грузов доставил в Дудинку теплоход «Капитан Попов» с двумя несамоходными баржами, сообщает 18 октября пресс-служба Енисейского речного пароходства.

Всего в период навигации этого года флот предприятия перевез порядка 218 тыс. тонн нефтепродуктов наливным способом. Наибольший объём перевозок традиционно осуществлялся в интересах Таймырской топливной компании (137,8 тыс. тонн), «Красноярскнефтепродукта» (31,5 тыс. тонн), и компании «РН-Ванкор» (14,6 тыс. тонн).

Отмечается, что все населенные пункты и предприятия Красноярского края, своевременно обратившиеся в пароходство, получили запас необходимого топлива на предстоящую зиму.

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