Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Общая сумма штрафов предприятий, занимающихся уборкой петербургских улиц, может достигнуть почти 1 млрд рублей по делу об ограничении конкуренции. Такое предположение высказал 18 октября заместитель главы УФАС по Санкт-Петербургу Вячеслав Тукаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

«Так как сумма контрактов очень большая, то оборотная сумма штрафов тоже будет значительная. Даже не десятки, а сотни миллионов, может быть, даже в районе миллиарда рублей», — заявил Тукаев.

Управление полагает, что комитет по благоустройству Петербурга и предприятия СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное», АО «Автопарк №7 Спецтранс» нарушили несколько пунктов закона о защите конкуренции, заранее поделив территории Петербурга между собой, проводя формальные конкурсы и не допуская туда другие организации.

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УФАС выписало предписания указанным предприятиям и комитету, в дальнейшем будут возбуждены административные дела, а компании будут привлечены к административной ответственности.

Отметим, УФАС в ходе расследования изучило 39 торгов с 2016 по 2019 год на общую сумму в 24 млрд рублей. Заявителями по делу выступили прокуратура Петербурга и депутат Закобрания Максим Резник.

Напомним, на днях глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, который занимал этот пост все эти годы, ушел в отставку по собственному желанию.

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