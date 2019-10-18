Краснодар, , 13:10 — REGNUM Советом по цифровой экономике при Совете Федерации была учреждена отдельная секция для разработки концепции формирования эффективной системы управления городским хозяйством и повышения уровня цифровизации в данной сфере. Ее возглавил вице-президент ПАО «Ростелеком» по стратегическим инициативам Борис Глазков. Об этом сообщил Председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе заседания Совета.

По поручению Андрей Турчака в ближайшее время будут разработаны и представлены предложения о персональном составе Секции, а также план ее работы на 2019−2020 гг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «От умного города к цифровому региону» проходит сегодня в Сочи. Участники обсуждают ряд ключевых вопросов в сфере цифровизации регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, внедрения «умных технологий» в управление городским хозяйством и законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

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