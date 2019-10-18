Красногорск, , 13:16 — REGNUM Южнокорейские KIA и Hyundai заняли первые два места в рейтинге самых продаваемых автомобильных марок по итогам сентября 2019 года в Московской области. Это следует из данных, опубликованных «Автостат Инфо».

Так, продажи автомобилей KIA в сентябре 2019 года на авторынке в Подмосковье составили 1739 экземпляров, что на 19% меньше по сравнению с прошлым годом, а Hyundai — 1189 единиц, что на 26,5% ниже уровня 2018 года.

Третье место в этом рейтинге заняла Skoda, чьи продажи сократились в Московской области по итогам первого осеннего месяца 2019 года на 4,6%, до 857 экземпляров.

Четвертое место принадлежит в топе самых продаваемых авто в Подмосковье отечественному бренду Lada. За сентябрь 2019 года было продано 828 автомобилей АвтоВАЗа в Подмосковье, что на 11% меньше, чем год назад.

Замыкает топ-5 немецкий бренд Volkswagen, реализовавший в Московской области за отчетный период 819 машин, что на 2% ниже прошлогоднего показателя продаж.

Кроме того, в этот список также вошли: Renault (722 шт.; +9%), Nissan (719 шт.; +4%), Toyota (511 шт.; — 32%), Mercedes-Benz (377 шт.; +9,6%) и BMW (299 шт.; — 30%).

Напомним, в сентябре 2019 года самым популярным новым легковым авто в Москве и Санкт-Петербурге стал седан Volkswagen Polo.

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