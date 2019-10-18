Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Управление ФАС по Санкт-Петербургу считает рынок уборки улиц в Петербурге конкурентным и требует допустить к участию в торгах десятки частных компаний, а не те шесть, которые образовали так называемый «снежный картель», передает корреспондент ИА REGNUM.

Снегоуборочная техника на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, антимонопольщики признали нарушение нескольких статей закона о защите конкуренции в действиях комитета по благоустройству, а также СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное», АО «Автопарк №7 Спецтранс». Кроме того, антимонопольный орган усматривает в действиях предприятий признаки состава преступления, предусмотренные ст.178 УК РФ, материалы передали в полицию.

«Решение сложное, многопрофильное и многофункциональное, потому что затрагивает интересы всего города», — сказал заместитель главы УФАС по Петербургу Вячеслав Тукаев.

УФАС вынес предписания предприятиям и комитету по благоустройству. Теперь город обязан пересмотреть свою работу. В частности, УФАС требует прекратить объявлять конкурсы на крупные лоты, в которые включены разные виды работ, не связанные между собой.

«Для города необходимо сейчас провести какую-то реструктуризацию в работе. Мы считаем, что все эти виды деятельности должны проводиться отдельно. И в каждом рынке помимо [упомянутых шести организаций] есть в целом около 50−70 компаний по различным направлениям, которые, в принципе, готовы участвовать и выполнять работы», — заявил Тукаев.

Так, в лоты включены уборка улиц, ремонт дорог, вывоз снега и оценка технологического состояния дорожного полотна. При этом, например, для такой оценки у шести «картельных» предприятий нет возможности, они отправляют это на аутсорсинг.

«У самих компаний их лабораторий нет. Так почему это должно быть все вместе? Это должен быть отдельный рынок. Следующий рынок — это ремонт дорог. Аналогично есть много компаний, которые готовы заниматься косметическим, «ямочным» ремонтом. Есть много компаний, которые готовы этой работой заниматься и получать доход. А выходит, что данные шесть предприятий либо между собой распределяют, либо все равно берут по договорам субподряда остальные компании, хотя те могли бы сами заявляться [на конкурс]», — убежден Тукаев.

Похожие претензии относятся к вывозу снега и летней уборке территории. В УФАС считают, что нельзя заявить об экономической убыточности таких работ, то есть о неконкурентном рынке.

«Никто нормально не просчитывал экономическую составляющую, сколько денег необходимо для уборки территорий, оценки технического состояния и ремонта дорог. Потому что шесть компаний, которые участвуют в данном рынке, фактически сами подают данные, сами потом эти работы выполняют. Говорят, какая где колейность, потому сами ремонтируют. Перепроверки никакой нет», — добавил Вячеслав Тукаев.

Кроме того, УФАС также требует от Смольного прекратить объявлять тендеры, разбитые на крупные географические участки.

«Мы считаем, что фактически укрупнение по районам влечет в том числе установление определенных административных барьеров для новых и потенциальных участников рынка. В связи с этим, естественно, этот пункт тоже входит в предписание. Возможно, целесообразно объединение близлежащих районов, например, Петроградского и Василеостровского, что может быть обусловлено производственной необходимостью. Но в части объединения Курортного, Петродворцового и Кронштадского районов — нам кажется это объединение нецелесообразным», — заявила начальник отдела по борьбе с картелями петербургского УФАС Кристина Иващенко.

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