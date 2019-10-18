Канкун, Мексика, , 13:04 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор вместе со своим советником по вопросам туризма Мигелем Маркесом объявил о запуске крупнейшего инвестиционного проекта за последние 30 лет, сообщает информационное агентство Riviera Maya News.

Реализацией проекта общей стоимостью в миллиард долларов в Канкуне будет заниматься компания Мурано. Первый этап включает в себя строительство отеля на три тысячи комнат, открытие которого запланировано на 2022 год; а во время второго этапа планируется сооружение конференц-центра площадью в 10 тысяч квадратных метров. Ожидается, что на время строительства будет создано порядка 20 тысяч рабочих мест: по оценкам Мурано, семь с половиной тысяч человек будут задействованы непосредственно во время реализации проекта, а еще двенадцать смогут найти себе работу в самом центре после его открытия.

Андрес Мануэль Лопас Обрадор подчеркнул, что подобные крупные инфраструктурные проекты чрезвычайно важны для оживления экономики и повышения благосостояния граждан.