Москва, , 13:02 — REGNUM Цены на нефть остаются стабильными, несмотря на то, что геополитические факторы, связанные с торговыми войнами, не привносят никакой ясности, что США и Китай придут к взаимному соглашению. Стабильность нефтяных котировок, вероятнее всего, связана с проблемами сланцевого бума в США. Рост добычи нефти в США резко сократился, поскольку низкие мировые цены на нефть и потеря доступа к рынкам капитала привели к сокращению буровой активности, отмечает в своём обзоре нефтяного рынка эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Скоро начнут поступать отчеты о доходах за третий квартал. Три месяца назад в сланцевой промышленности наблюдалось улучшение некоторых основных показателей движения денежных средств, но результаты второго квартала также выявили некоторые более глубокие опасения по поводу буровых работ что позволило считать нефтяной бум не столь перспективным. Проблема сланцевой промышленности заключается в том, что с тех пор перспективы становятся мрачнее. Цены на нефть ослабли, а инвесторы стали более скептически настроены.

На этом фоне многие инвесторы и нефтетрейдеры понизили рейтинг добычи сланца в Колорадо. В этой связи США уже сталкиваются с проблемой истощения буровых скважин, и чтобы оставить добычу нефти на прежнем уровне им необходимо будет открыть новые скважины, чтобы их количеством осуществить компенсацию. Такая ситуация не могла не коснуться и нефтяных компаний, что в принципе и было ожидаемо. Нефтесервисная компания Weatherford International снизила свои ожидаемые доходы на следующие три года, отметив снижение активности в бурении.

Также были сокращения рабочих мест. ProPetro, другая нефтесервисная компания, объявила в понедельник, что сократит свою рабочую силу на 150 человек. На прошлой неделе Halliburton ликвидировала 650 рабочих в Колорадо, Нью-Мексико, Северной Дакоте и Вайоминге. В сентябре гигант сланцевого газа EQT сократил свою рабочую силу более чем на одну пятую. Активная добыча сланца в США на фоне гонки за долей нефтяного рынка, быстро растратила ресурсы нефтяных скважин, и привело к их истощению.

В этой связи стоит ожидать, что постепенно США будут уступать долю рынка, если не будут предпринимать в этом вопросе определенные меры. Учитывая данные факторы, крупные инвесторы скептически настроены на нефтяной рынок в целом. Именно по этой причине мы не фиксируем повышенные объемы на нефтяном рынке. После заседания стран ОПЕК+, которое запланировано на начало декабря, возможно ситуация относительно нефтяного рынка будет более ясной, где мы сможем также определить открытый интерес крупных участников рынка.

При текущих условиях цены на нефть будут относительно стабильны и нефть марки Brent будет торговаться в пределах 59 долларов за баррель, а нефть марки WTI будет торговаться в пределах 53.50 долларов за баррель», — пояснил эксперт Гайдар Гасанов.