Нью-Дели, , 14:28 — REGNUM Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что правительство Индии ужесточит контроль за зарубежными инвесторами, желающими вложить капитал в экономику южноазиатского государства. Об этом 18 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В официальном заявлении Пиюш Гоял подчеркнул, что правительственные ведомства обнаружили частые случаи нарушения индийского законодательства иностранными инвесторами. По словам министра торговли и промышленности южноазиатского государства, зарубежные фирмы, вовлеченные в мультибрендовую розничную торговлю, зачастую обходят правила осуществления прямых иностранных инвестиций на территории Индии, пользуясь более гибким регулированием в области электронной торговли. «Всё нарушения правил инвестирования в экономику Индии будут жестоко караться, а нарушители будут лишены лицензии», — заявил он.

Напомним, что правительство Индии накладывает существенные ограничения на деятельность иностранных инвесторов на своей территории с целью защиты отечественных предпринимателей. Наиболее часто нарушаемым ограничением для компаний, которые действуют в сфере мультибрендовой розничной торговли, является предельное значение доли иностранных инвестиций в общем капитале компании. Отметим, что потолочное значение для иностранных инвестиций в указанном секторе установлено на уровне 49% от общего капитала компании.