Москва, , 12:59 — REGNUM На российском авторынке в сентябре 2019 года было реализовано на 5,3% меньше седанов бизнес-класса (Е-сегмент), чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Всего в России за первый осенний месяц 2019 года было реализовано 4445 автомобилей этого сегмента.

Лидирует среди седанов бизнес-класса на российском авторынке в сентябре японская модель Toyota, продажи которой составили 2416 экземпляров, что на 2% меньше, чем в прошлом году. На втором месте — Mercedes-Benz E-Класс. Реализация этой немецкой модели в сентябре 2019 года в России выросла на 30%, до 792 единиц. Замыкает тройку лидеров еще одна немецкая модель — BMW 5-Серии, результат продаж которой за месяц уменьшился по сравнению с прошлогодним на 12%, до 437 экземпляров.

Четвертое и пятое места соответственно заняли Lexus ES (156 шт.; +40,5%) и Audi A6 (137 шт.; — 26%). показавший спад продаж на 26% в годовом выражении, то есть с 186 до 137 ед. авто.

Кроме того в этот топ также вошли: Genesis G70 (124 шт), KIA Stinger (110 шт.; — 39%), Skoda Superb (67 шт.; — 61%), Genesis G80 (43 шт.) и Mercedes-Benz CLS-Класс (41 шт.; — 32%).

Напомним, за период с января по сентябрь 2019 года в России было продано 40 068 седанов бизнес-класса, что на 3,6% выше показателя 2018 года.

Читайте также: Представлен суперкар Aston Martin, спроектированный «агентом 007»