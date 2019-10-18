Москва, , 12:57 — REGNUM Российская валюта укрепилась на утренних торгах в пятницу, 18 октября, и с тех пор удерживает позиции. Доллар снова опустился под отметку 64 руб., несмотря на отсутствие выраженного интереса к риску на мировых рынках. Поддержку рублю сейчас оказывает налоговый период, набирающий обороты, а также стабильность котировок нефти, которые расположились неподалеку от важной отметки 60 долларов за баррель, пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

В подготовленном им обзоре валютного рынка также сказано:

«В центре внимания игроков остается тема Брекзита, которая сковала движения на площадках в последний торговый день недели. Вчера, 17 октября, Британия и ЕС достигли договоренностей по выходу, но теперь предстоит голосование в британском парламенте, которое решит судьбу сделки. В ожидании этого события, которое состоится в субботу, инвесторы проявляют осторожность, что и обусловило невысокие торговые обороты, особенно в сегменте высокодоходных активов.

В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, вероятно будет оставаться стабильной и продолжит осциллировать вокруг отметки 64 руб. До конца сессии вряд л актуально рассчитывать на всплеск оптимизма в ожидании завтрашнего голосования в Британии, а потому велика вероятность возвращения доллара выше этого уровня до завершения торгов на фоне потенциальной фиксации прибыли с целью сокращения рисков. Аналогичная угроза присутствует и на рынке нефти, тем более что Brent натолкнулась на психологический уровень сопротивления в лице отметки 60 долларов за баррель».