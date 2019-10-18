Москва, , 12:53 — REGNUM Российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов приветствует намерение запретить продажу пластиковых пакетов в России. Вместе с тем он полагает, что одними только запретами в плане улучшения ситуации с пластиковым загрязнением мало чего можно добиться. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM законопроект, который разрабатывает сейчас Роспотребнадзор, он отметил:

«По-моему, впервые государство готово принять ограничительные меры в отношении производителя одноразовой пластиковой упаковки. Тем не менее одними только запретами, пусть даже поэтапными, вряд ли можно добиться улучшением ситуации с пластиковым загрязнением. Производить неэкологичную пластиковую тару должно быть дорого. Продавать товар в неэкологичной одноразовой упаковке должно быть еще дороже. И одновременно у потребителя всегда должны быть под рукой более дешевые и более экологичные варианты-заменители одноразовой тары, будь то бумажные пакеты, многоразовые сумки или быстробиоразлагаемая упаковка.

Иначе говоря, покупателю должно быть выгодно приходить в магазин со своей многоразовой тарой, а магазину должно быть невыгодно торговать товарами в одноразовой таре. Только соблюдая такое нехитрое правило, можно в конце концов добиться и уменьшения объемов пластикового загрязнения окружающей среды, и изменить отношение каждого из нас к одноразовой упаковке. От нынешнего общества одноразовых стаканчиков мы должны перейти к обществу ответственного потребления».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с предложением запретить в России пластиковые пакеты выступил Роспотребнадзор. По мнению разработчиков, сначала продажа такой тары будет поэтапно сокращаться, а затем и вовсе будет запрещена.

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