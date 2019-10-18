Москва, , 12:59 — REGNUM В бюджете Москвы на 2020 год и плановый период заложены средства в случае радиоактивного загрязнения района Москворечье-Сабурово из-за строительства Юго-Восточной хорды. Об этом 18 октября сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов при обсуждении в Мосгордуме проекта бюджета города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом чиновник, отвечая на вопрос относительно строительства хорды вдоль могильника радиоактивных отходов, заявил, что превышения радиационного фона зафиксировано не было. Отметим, что эти слова идут в разрез с результатами исследований экологов, которые фиксировали в этом районе многократное превышение допустимых показателей радиации.

«Мы провели все инженерно-геологические изыскания. Мы можем ответственно заявить у нас есть результаты обследования, там заражения нет. Но в техзадание мы заложили мониторинг (окружающей среды — примечание ИА REGNUM). Мы монитором 'ту площадку, там никаких угроз нет», — заявил Загрутдинов.

«Вы лжёте», — послышался окрик со стороны, где расположены депутаты Мосгордумы.

«Мы заложили средства на мониторинг», — парировал чиновник.

«Вас спросили не про мониторинг, вас спросили если мониторинг покажет (превышение уровня радиационного фона — примечание ИА REGNUM)», — прервал чиновника председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«У нас заложены средства на рекультивацию», — отметил Зугрутдинов.

После этого депутат городской думы Павел Тарасов продолжил тему строительства Юго-Восточной хорды и угрозы радиоактивного заражения. Он также заявил, что представитель департамента строительства врёт депутатам, говоря о том, что превышения радиационного фона и угрозы радиоактивного заражения нет.

«Я могу за ручку отвести вас на склон Москва-реки и с дозиметром показать радиоактивные очаги. Мой вопрос: у нас предусмотрено 540 млн на работу ФГУП «РАДОН» по городу, с учётом того что на склоне обнаружен могильник радиоактивный с объёмом 60 тысяч тонн, вопрос почему не предусмотрена деактивация могильника?», — просил Тарасов

«У нас эти средства заложены. У нас там люди с дозиметром работают. Не подымайте в информационном пространстве негатив», — возмутился вопросу Загрутдинов.

Однако Тарасов опроверг его слова, а также заявил, что расходы на предотвращение возможных радиоактивных загрязнений следует увеличить.

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