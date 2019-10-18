Бишкек, , 12:39 — REGNUM Срок эксплуатации главного энергетического объекта Киргизии — Токтогульской гидроэлектростанции будет продлен на 35 — 40 лет после завершения работ по ее реконструкции. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков в ходе посещения Токтогульской ГЭС, передает пресс-служба главы государства.

Выступая перед работниками энергообъекта, киргизстанский лидер отметил, что электроэнергия стала основным фактором улучшения социальных условий населения и развития экономики республики.

«Энергетическая отрасль обеспечивает 7% ВВП государства. Увеличение на 20% объема производственной мощности сферы энергетики позволит повысить рост экономики на 1,5%. Поэтому энергетическая отрасль имеет стратегическое значение для развития страны», — подчеркнул он.