Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM Объём валового регионального продукта (ВРП) в Ростовской области по итогам 2019 года вырастет на 1,3%. Данный прогноз опубликован на сайте донского правительства, сообщает ИА REGNUM.

«Темпы роста ВРП — ключевого индикатора, характеризующего социально-экономическое развитие региона — по итогам 2019 года в действующих ценах ожидаются в размере 105,5%, в сопоставимых ценах — на уровне 101,3% к 2018 году, что соответствует темпу роста ВВП России», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM отмечает, что в 2017 году объём валового регионального продукта на Дону составил 1,3 трлн рублей. Валовый региональный продукт Ростовской области в 2018 году достиг 1,4 трлн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: ВРП Ростовской области области достиг 1,4 трлн рублей