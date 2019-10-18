Чебоксары, , 12:38 — REGNUM В Чувашии более 2 тыс. жителей не могут получит заработную плату. Общий размер задолженности превышает 101 млн рублей. И «переломить негативную ситуацию с ростом в республике размера задолженности по заработной плате пока не удалось». Это констатировали на коллегии прокуратуры, посвященном исполнению трудового законодательства в части оплаты труда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Открывая заседание коллегии, прокурор республики Василий Пословский напомнил, что вопрос своевременной выплаты зарплаты определяет социальную обстановку на территории региона, поэтому данное направление является приоритетным в работе надзорного ведомства. В прокуратуре признают, что «переломить негативную ситуацию с ростом в республике размера задолженности по заработной плате пока не удалось» — во втором полугодии отмечен рост просроченной задолженности.

По информации ведомства, более 2 тыс. работников не получили заработанные ими деньги, также «остаются невыплаченными иные выплаты, гарантированные трудовым законодательством на общую сумму более 101,5 млн рублей». Возмещено 62,3% задолженности по уголовным делам, возбуждённым по факту невыплаты зарплаты.

В прокуратуре считают напряжённой ситуацию по организациям-банкротам, имеющим долги по заработной плате, — в республике их 16.

«При этом уже на протяжении длительного времени подвижек с погашением ими задолженности не происходит», — констатируют в ведомстве.

Крупным должником остаётся ГУП «Чувашавтотранс», задолженность перед работниками которого превысила 40 млн рублей. Прокурором республики отмечена необходимость более тщательного контроля за деятельностью конкурсного управляющего предприятия, в том числе в части полноты принимаемых мер по использованию и реализации имущества предприятия-банкрота.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье на 1 сентября 2019 года просроченная задолженность по заработной плате составила 249 340 тыс. рублей. Антилидерами по объёму задолженности являются Татария (83 303 тыс. рублей), Башкирия (46 193 тыс. рублей), Кировская область (40 870 тыс. рублей) и Чувашия (34 902 тыс. рублей). На данные четыре региона приходится 205 268 тыс. рублей просроченных долгов по заработной плате, или 82,3% от общей суммы задолженности.

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