Бишкек, , 12:29 — REGNUM В настоящее время Киргизия потребляет 12,5 млрд киловатт-часов электроэнергии в год, из которых 60% использует население, а остальные 40% — бюджетные учреждения и бизнес. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков в ходе посещения Токтогульской ГЭС, передает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер подчеркнул, что для выработки таких объемов электричества нужно реабилитировать и модернизировать энергетические объекты и инфраструктуру республики.

Также Жээнбеков отметил, что 90% электроэнергии в Киргизии вырабатывается гидроэлектростанциями, главной из которых является Токтогульская ГЭС

«40% от энергии всех электростанций вырабатывается здесь. Ее мощность составляет 1200 МВт. В год вырабатывается около 6 млрд киловатт-часов электроэнергии», — уточнил президент Киргизии.