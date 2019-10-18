Москва, , 12:39 — REGNUM Расходы на фестивали, праздники и массовые гуляния в Москве окупаются за счёт туристов. Об этом 18 октября заявил заместитель руководителя департамента торговли и услуг города Денис Косторной на обсуждении в Московской городской думе проекта бюджета столицы на 2020 год и плановый период, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что финансирование организации фестивалей и других массовых мероприятий идёт по нескольким статьям расходов в проекте бюджета столицы на 2020 год. В общей сложности на эти цели планируется потратить до 7 млрд рублей. Однако эти деньги, по мнению Косторного выделяются не напрасно.

«Те денежные средства, которые закладываются с лихвой окупаются за счет поступлений от туризма. Драйвер развития туризма — событийный туризм и те фестивали, которые проходят в столице. 118 млрд рублей — это та сумма, которая поступает в бюджет от области туризма, от людей, которые приезжают т приезжают на конкретные мероприятия», — заявил чиновник.

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