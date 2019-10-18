Москва, , 12:28 — REGNUM Рейтинг автомобилей китайских марок по размеру выручки с продаж в РФ по итогам сентября 2019 года составили специалисты сайта «Автостат Инфо».

Возглавил этот список китайский внедорожник Geely Atlas, размер выручки с продаж которого в России за сентябрь 2019 года составил 750 млн рублей. Было продано 560 экземпляров этого авто.

На втором месте Haval H6. Оборот с продаж этой модели составил за отчетный период 654,8 млн рублей за 492 автомобиля.

Замыкает тройку лидеров также представитель китайской марки Haval — кроссовер F7. Оборот с продаж этого автомобиля составил 445 млн рублей за 301 экземпляр.

Далее в топе идут: Chery Tiggo (323 млн рублей за 473 авто) и Haval H9 (190 млн рублей за 72 авто).

Напомним, продажи автомобилей китайской компании Geely в России выросли в сентябре 2019 года в 2,2 раза, 803 экземпляра.

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