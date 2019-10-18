Москва, 18 октября 2019, 12:28 — REGNUM Рейтинг автомобилей китайских марок по размеру выручки с продаж в РФ по итогам сентября 2019 года составили специалисты сайта «Автостат Инфо».
Возглавил этот список китайский внедорожник Geely Atlas, размер выручки с продаж которого в России за сентябрь 2019 года составил 750 млн рублей. Было продано 560 экземпляров этого авто.
На втором месте Haval H6. Оборот с продаж этой модели составил за отчетный период 654,8 млн рублей за 492 автомобиля.
Замыкает тройку лидеров также представитель китайской марки Haval — кроссовер F7. Оборот с продаж этого автомобиля составил 445 млн рублей за 301 экземпляр.
Далее в топе идут: Chery Tiggo (323 млн рублей за 473 авто) и Haval H9 (190 млн рублей за 72 авто).
Напомним, продажи автомобилей китайской компании Geely в России выросли в сентябре 2019 года в 2,2 раза, 803 экземпляра.
Читайте также: В Китае упали продажи легковых автомобилей на 6,3%