Ханты-Мансийск, , 12:26 — REGNUM Инициативу Роспотребнадзора о поэтапном сокращении производства пластиковых пакетов и одноразовой посуды и полном запрете их к 2024 году можно только приветствовать. Но есть вопросы, которые необходимо будет решить в связи с запретом, сообщил корреспонденту ИА REGNUM модератор тематической площадки «Экология» Общероссийского фронта в Югре Евгений Печерица.

Первый вопрос — замена освободившейся ниши пластиковых пакетов. Готова ли индустрия к адекватной замене пакетов из пластика на холщовые, к примеру? И второй — готовность наших граждан отказаться от одноразовой посуды и пакетов, вопрос экологической культуры. И оба эти вопроса взаимосвязаны, ибо спрос рождает предложение, отмечает эксперт.

«В Югре вопрос отказа от пластиковой одноразовой тары и посуды обсуждается давно. Приятно отметить, что не только я сам, но и многие мои знакомые обзавелись холщовыми, тканевыми и иными многоразовыми сумками для походов в магазин. Люди осознанно отказываются от пластиковых пакетов. Мало того, знаю членов правительства ХМАО, которые стараются не использовать пластиковую тару и одноразовую посуду. Приятно отметить, что данный вопрос находится в поле зрения губернатора Югры Натальи Комаровой, которая уделяет большое внимание экологической культуре в регионе в целом и фактически культивирует моду на ответственное отношение к природе. У нас в Нефтеюганске есть предприниматель, наладивший производство современных холщовых сумок. Его полезному для экологии бизнесу можно желать только процветания. Стоит признать, что не во всех регионах страны наблюдается подобное отношение, когда первые лица демонстрируют экологическую культуру», — отметил Евгений Печерица.

Вопрос о готовности российской лёгкой промышленности к замещению ниши пластиковых пакетов и одноразовой посуды наскоком не решить, считает общественник. Ранее выпускались раскладные стаканы, ножи, вилки многоразового использования. Эти предметы куда-то исчезли с полок торговых точек. Появятся ли они вновь? И что делать с заводами по производству одноразовой тары, которые создали рабочие места и отчисляют доходы в бюджет? Данное производство придётся перепрофилировать, акцентирует внимание общественник.

Что касается ответственного отношения к экологии, к природе, то, по мнению Евгения Печерицы, его необходимо воспитывать с младых ногтей.

«Перевоспитывать насильно людей, привыкших к пластиковым пакетам, бесполезно. Но если на массовых детских мероприятиях, в походах или на «зарницах» дети будут использовать многоразовую посуду, а взрослые им будут объяснять, почему необходимо отказаться от пластика, то тогда будет толк и вырастет поколение, ответственное за окружающий его мир», — подытожил модератор тематической площадки «Экология» Общероссийского фронта в Югре Евгений Печерица.

Напомним, что на сегодня в мире более 40 стран уже отказались от пластиковых пакетов в пользу защиты окружающей среды.