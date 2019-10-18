Кочубеевский район, , 12:37 — REGNUM Строительство первой на Ставрополье ветроэлектростанции (ВЭС) стартовало в Кочубеевском районе. Объем инвестиций в ее создание составит более 23 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе губернатора края.

Ожидается, что данная ВЭС станет крупнейшей в России. Ее общая мощность после ввода в строй составит 210 МВт, которую будут вырабатывать 84 ветроустановки. Плановая среднегодовая выработка составит 496,7 млн кВт/ч.

«С началом строительства Кочубеевской ветроэлектростанции Ставропольский край становится флагманом «зелёной энергетики» в России. У нас большие планы по развитию возобновляемых источников энергии», — заявил участвовавший в торжественной заливке фундамента глава региона Владимир Владимиров.

Сообщается, что на строительстве объекта на разных этапах будут задействованы от 100 до 400 специалистов. Запуск новой ВЭС запланирован на 2020 год.

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