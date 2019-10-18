Москва, , 12:27 — REGNUM Китайская Народная Республика намеревается увеличить объём российского продовольственного импорта, однако этому мешает плохая логистика. Об этом 18 октября заявил журналистам посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Сейчас продукты поставляются в небольшом объеме. Необходимо увеличивать объемы производства этих товаров, нам надо искать возможности для улучшения логистики», — сказал Ханьхуэй.

Также он уточнил, что улучшение логистики является необходимым условием для улучшения российско-китайской торговли, и отметил, что в случае решения данного вопроса в положительном ключе себестоимость российского импорта продовольствия в Китай снизится, что позволит поднять его конкурентоспособность на китайском рынке.

При это посол Китая в РФ подчеркнул, что взаимный товарооборот двух стран продолжает расти, и при этом до сих пор сохраняются возможности для его роста.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что почти 70% внешней торговли провинции Хэйлунцзян в КНР приходится на Россию.