Кызыл, , 12:19 — REGNUM Аэропорт столицы Тувы Кызыла готовится к приёму первого международного авиарейса. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, самолёт монгольской авиакомпании «Хунну Эйр» должен здесь приземлиться 26 октября.

Рейс будет техническим, который позволит в дальнейшем организовать регулярное авиасообщение в соответствии с международными стандартами. При этом на нём в республику прилетит делегация, включающая членов правительства Монголии.

«Это свидетельствует о высокой заинтересованности монгольской стороны к организации авиасообщения с Тувой. В условиях, когда российские авиаперевозчики пока не проявили должного интереса к открытию аэропорта «Кызыл» для международных перевозок, инициатива соседей должна быть поддержана всячески», — отметили в правительстве Тувы.

По словам главы республики Шолбана Кара-оола, монгольский рынок для многих жителей Тувы давно стал постоянным и основным источником их доходов. Он добавил, что люди едут туда за более дешёвыми товарами.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт тувинской столицы Кызыла получил международный статус в конце августа. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

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