Самара, , 12:24 — REGNUM В Самаре демонтируют рекламные конструкции, на которые истек срок договора аренды. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам главного специалиста отдела организации торгов и выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного оформления комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Александра Щигорева, в настоящее время освобождаются места для проведения торгов. Рекламные конструкции демонтируются, чтобы новые победители торгов получили земельные участки для установки рекламных щитов необремененными.

Отмечается, что владельцы рекламных конструкций, если срок договора аренды истек, в течение месяца обязаны демонтировать щиты.

В случае, если собственник не демонтирует рекламную конструкцию в назначенный строк, то это сделает подрядчик, услуги которого владелец щита должен будет оплатить. Кроме этого, владельцу насчитают плату за пользование участком сверх установленного срока.

Чиновники уточняют, что баннер может остаться на своем месте, если его размещение учтено в новой схеме, а сама конструкция соответствует всем действующим нормам.

Очередные торги назначены на 22 октября текущего года.

В администрации Самары особо подчеркивают, что стартовые цены на лоты снижаться не будут, поскольку они были приближены по некоторым позициям к стоимости 2014 года.

«Если в результате повторно проведенных торгов часть конструкций останется «неразыгранной», их будут исключать из новой адресной схемы размещения», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что в 2019 году победители аукционов получат рекламные места в аренду сроком на 10 лет.