Москва, , 12:44 — REGNUM Несмотря на рост расходов на образование в абсолютных цифрах, доля этих трат в проекте бюджета Москвы на 2020 год и плановый период сократилась. На это обстоятельство обратила внимание депутат Московской городской думы Любовь Никитина на обсуждении 18 октября проекта бюджета столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас на цели программы «Столичное образование» приходится 13−14%, раньше было 16−17%. Хочется спросить: с какой стати? И мне очень непонятно, почему у нас рабочие специальности, обучение им происходит за счёт средств семьи, почему у нас группа присмотра и ухода за детьми попали в графу, которая финансируются из бюджета. Они финансируются из средств родителей», — заявила Никитина.

Руководитель департамента образования и науки столицы Исаак Калина в ответ заявил, что даже не был в курсе подобной тенденции и не знает, какую долю в бюджете занимают расходы на образование. Это и не так важно, отметил чиновник, пояснив, что его больше волнует объём расходов на столичное образование в абсолютных цифрах.

«Откровенно признаюсь, что не знаю, какую долю в общем бюджете занимает финансирование образование. Нам важны абсолютные размеры этого финансирования, которые позволят увеличить расходы на учащегося и доходы москвичей. Зарплата учителей средняя — 115 тысяч рублей. У нас меньше 75 тысяч точно не получает ни один учитель», — сказал Калина.

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