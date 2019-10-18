Джакарта, , 12:03 — REGNUM В первые дни международной торговой выставки Trade Expo Indonesia (TEI) было заключено 54 меморандума о взаимопонимании и торговых контрактов на сумму 392,3 млн долларов США, сообщает информагентство Antara.

«В первые дни международной выставки было подписано 54 договора с 17 странами. Число контрактов будет продолжать увеличиваться до последнего дня проведения TEI 2019», — заявили в министерстве торговли Индонезии.

Известно, что были заключены контракты с Японией, Египтом, США, Малайзией, Сомали, Испанией, Индией, Австралией, Канадой, Бразилией, Южной Кореей, Венгрией, Ливией, Таиландом, Нидерландами, Бельгией и Китаем.

«Есть надежда, что представители Индонезии за рубежом смогут оптимально продвигать продукцию государства, чтобы увеличить национальный экспорт», — отметил глава департамента национального экспортного развития министерства торговли Доди Эдвард.

Как сообщало ИА REGNUM, торговая выставка Trade Expo Indonesia (TEI) проходит в индонезийской провинции Бантен с 16 по 20 октября 2019 года.

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