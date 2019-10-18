Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Завод японского автопроизводителя Nissan в Санкт-Петербурге выпустил 400-тысячный автомобиль с момента начала работы 10 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что юбилейным автомобилем стал Nissan Murano серо-коричневой окраски в топовой комплектации.

«За 10 лет мы построили стабильное и высокоэффективное производство автомобилей, которые пользуются большой популярностью на рынке», — приводятся в сообщении слова генерального директора завода Nissan Игоря Бойцова.

Напомним, петербургский автозавод Nissan начал работу в июне 2009 года. На этом заводе в настоящее время выпускаются три модель японской марки: Qashqai, X-Trail, Murano. За три квартала 2019 года на автопредприятии было выпущено 39 825 автомобилей.

Читайте также: Составлен топ самых популярных дизельных авто Санкт-Петербурга