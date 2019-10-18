Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Представители министерств финансов Южной Кореи и США подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает KBS со ссылкой на пост заместителя премьер-министра Южной Кореи Хон Нам Ки в социальной сети Facebook.

Известно, что подписание данного документа состоялось 17 октября между министром финансов и заместителем премьер-министра Хон Нам Ки и министром финансов США Стивеном Мнучиным.

В рамках подписанного меморандума будет создана система поддержки частных предпринимателей в совместном выходе на рынки Латинской Америки и стран АСЕАН. Также данный документ предусматривает развитие сотрудничества в сфере инвестиций.

«Данный меморандум о взаимопонимании является прекрасной возможностью для развития экономического сотрудничества стран, а также подтверждением прочности союза Южной Кореи и США», — отметил министр финансов и стратегии.