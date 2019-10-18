Додома, , 11:49 — REGNUM Правительство Германии предоставило правительству Танзании кредит в размере 20 миллиардов танзанийских шиллингов (8,8 миллиона долларов США) на развитие проекта по модернизации информационных технологий в Национальном фонде медицинского страхования (NHIF). Об этом передает газета Nipashe.

В ходе интервью во время церемонии подписания данного соглашения генеральный секретарь министерства финансов и планирования Танзании Дото Джеймс заявил, что финансируемый Германией проект поможет улучшить информационные технологии, применяемые в NHIF, что будет достигнуто путем закупки современного и надежного оборудования.

«Использование информационных технологий позволит Национальному фонду медицинского страхования улучшить качество обслуживания и в конце концов послужит достижению конечной цели предоставления всем гражданам Танзании необходимых медицинских услуг», — заявил Джеймс.

Он добавил, что информационные технологии облегчат процесс регистрации страховок, в частности для представителей неформального сектора экономики, а также упростят процесс установления личности обратившихся пациентов и процесс осуществления выплат компаниям, предоставляющим медицинские услуги.

Со своей стороны, посол Германии в Танзании Йорг Херрера заявил, что проект развития информационных технологий в NHIF улучшит систему предоставления медицинских услуг для многих граждан Танзании.

Генеральный секретарь министерства финансов Танзании также заявил, что финансирование этого проекта — не первая инициатива Германии в Танзании. Страна также принимала участие в развитии систем водоснабжения и электросетей в восточноафриканской стране, в проектах по защите окружающей среды, контролю за бюджетными средствами и улучшению работы Национального инспекторского бюро Танзании, отметил Джеймс.