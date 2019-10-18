Токио, , 11:40 — REGNUM Самым дорогим автомобильным брендом в 2019 году стала японская Toyota. Об этом сообщает американское консалтинговое агентство Interbrand.

Японский автопроизводитель вошел в топ-10 наряду с Apple, Google, Amazon, Microsoft, Coca-Cola и Samsung. Согласно опубликованным данным, Toyota заняла 7-ю строчку в списке. Стоит отметить, что японская компания улучшила свой результат на 5% по сравнению с 2018 годом. Стоимость бренда Toyota эксперты Interbrand оценили в 2019 году в 56,25 млрд долларов.

Следом за японским брендом вторую строчку занял Mercedes-Benz. Стоимость немецкого бренда выросла на 5%, до 50,83 млрд долларов.

Третье место в рейтинге самых дорогих автобрендов занял еще один «немец» — BMW, стоимость которого выросла на 1% и составила 41,44 млрд долларов. В общем рейтинге «Лучших мировых брэндов» BMW занял 11 место.

Кроме того, в топ-5 самых дорогих автомобильных брендов попали Honda (24,42 млрд долларов; +3%) и Ford (14,32 млрд долларов; +2%).

Напомним, 1 октября 2019 года стала известна стоимость на новый Toyota RAV4 пятого поколения в России. Она составила от 1 756 000 рублей.

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